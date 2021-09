Armbanden van Franse koningin Marie-Antoinette worden geveild

Veilinghuis Christie’s gaat later dit jaar twee armbanden van de Franse koningin Marie-Antoinette, die leefde in de 18e eeuw, veilen. De juwelen zijn elk bedekt met 112 diamanten en zullen naar verwachting 2 tot 4 miljoen dollar, omgerekend 1,7 miljoen tot 3,4 miljoen euro, opbrengen. Marie-Antoinette was de echtgenote van koning Lodewijk XVI en was de laatste koningin van Frankrijk voor de Franse Revolutie uitbrak. Zij en haar man werden uiteindelijk voor onder meer hoogverraad veroordeeld tot de guillotine.