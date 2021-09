D66-leider Sigrid Kaag houdt nog hoop op een meerderheidskabinet. Ze wil niet uitsluiten dat het onder de nieuwe informateur toch tot een coalitie komt met een meerderheid in de Tweede Kamer. „Voor ons liggen alle varianten op tafel. Minderheid én meerderheid”, zegt Kaag in het debat over de formatie.