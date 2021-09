Het ministerie van Onderwijs kijkt er niet raar van op dat het aantal coronabesmettingen op scholen in hoog tempo stijgt. Dinsdag meldden GGD’en dat door het hele land heen alweer tientallen schoolklassen naar huis zijn gestuurd vanwege coronagevallen. Eén op de acht coronabesmettingen waarvan de oorsprong te achterhalen viel, was op een basisschool of kinderopvangcentrum.