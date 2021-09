AkzoNobel was dinsdag de sterkste daler in de AEX-index op Beursplein 5. Beleggers schrokken van de waarschuwing die PPG Industries afgaf. De Amerikaanse Akzo-concurrent trok zijn financiële prognoses voor het hele jaar in vanwege problemen in de toeleveringsketen. Verder stond de telecomsector nadrukkelijk in de belangstelling na het nieuws dat T-Mobile Nederland wordt verkocht.