Coronasteunmaatregelen om de horeca door de crisis te helpen, moeten ook na 1 oktober in stand blijven. Die herhaalde oproep deed Koninklijke Horeca Nederland (KHN) dinsdag in de Tweede Kamer. De horecabranchevereniging sprak onder meer over de financiële problemen waarmee horeca-ondernemers kampen na 1,5 jaar gebukt te gaan onder de pandemie.