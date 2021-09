De drukte in de winkelstraat is sinds april met 24 procent gestegen ten opzichte van 2020 dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen en de heropening van winkels. Dat meldde marktonderzoeker RMC, die de drukte in de winkelstraat bijhoudt. In vergelijking met 2019, dus voor de coronacrisis, is het nog wel flink minder druk, met een daling van de aantallen passanten met meer dan 55 procent, aldus RMC.