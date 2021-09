De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen aan de eerste sessie na een lang weekend begonnen. Beleggers zijn bezorgd over de vertraging van het economisch herstel vanwege de rondwarende Delta-variant van het coronavirus. Zelfs het gegeven dat centralebankenkoepel Federal Reserve mogelijk zijn steunprogramma langer in stand houdt, kon de negatieve tendens niet voorkomen.