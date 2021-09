Zeker driehonderd watervogels zijn eind juli in natuur- en wateropvanggebied Kristalbad tussen Enschede en Hengelo bezweken aan botulisme. Het gaat om een vorm van botulisme die niet gevaarlijk is voor mensen, maar waterschap Vechtstromen raadt hondenbezitters aan om hun huisdier voorlopig uit de buurt van water in het gebied te houden. Pas als er langere tijd geen dode watervogels meer zijn gevonden vervalt dit advies, aldus het schap.