Het coronavirus blijft zich ongeveer in hetzelfde tempo verspreiden in Nederland. In de afgelopen week testten 17.890 mensen positief op het virus. Dat is een fractie meer dan vorige week, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 17.575 besmettingen noteerde. Ook dat was een minieme toename. Het reproductiegetal is volgens berekeningen van het instituut weer net onder de 1 uitgekomen, op 0,98.