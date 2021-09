Verdachten geweld regio Alblasserdam voorlopig vast

De rechter-commissaris in Rotterdam heeft bepaald dat een 43-jarige vrouw uit Rotterdam en een 24-jarige man uit Amsterdam de komende twee weken in de cel blijven. Het Openbaar Ministerie verdenkt het tweetal van betrokkenheid bij bedreigingen en geweldsincidenten in de plaatsen Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht. De criminele onrust heeft vermoedelijk te maken met een partij cocaïne die op 28 juli is onderschept in de haven van Antwerpen.