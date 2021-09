De militaire inlichtingendienst MIVD waarschuwde al zeker sinds december 2020 dat het waarschijnlijk een kwestie van tijd was voor de regering in Afghanistan verjaagd zou worden door de Taliban. Toch had de dienst niet zien aankomen dat het zo snel zou gaan. Dat blijkt uit een feitenrelaas dat de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.