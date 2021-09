Leverancier van voedingssupplementen Davitamon haalt veertien partijen van producten terug wegens de mogelijke aanwezigheid van ethyleenoxide in een van de toegepaste grondstoffen. De stof kan bij intensief gebruik problemen met de gezondheid opleveren. „Hoewel deze stof niet in het eindproduct is aangetroffen hebben wij toch besloten deze maatregel te nemen”, aldus Davitamon.