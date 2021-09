Rechter: Roemeense truckers hebben recht op Nederlands loon

Roemeense chauffeurs die vanuit Nederland werken, hebben recht op loon volgens Nederlandse maatstaven. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die vakbond FNV heeft aangespannen tegen Wemmers Tanktransport en zijn Tsjechische zusterbedrijf Unitrans. Volgens een persrechter van de rechtbank Rotterdam maakte Wemmers gebruik van een schijnconstructie door via Unitrans chauffeurs in te huren. De bedrijven hebben dezelfde grootaandeelhouder.