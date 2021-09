België heeft niet één, maar twee belangrijke politieke moorden in Afrika in de jaren zestig op zijn geweten, stelt een Belgische onderzoeker. Ook in de moord op de premier van Burundi had België een aandeel, concludeert Ludo De Witte. Hij bracht eerder al de betrokkenheid van zijn land aan het licht bij de liquidatie van de Congolese premier Patrice Lumumba in januari 1961.