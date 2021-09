De Hoge Raad heeft dinsdag bepaald dat de ontnemingsmaatregel die is opgelegd aan Gerrit Schotte, voormalig premier van Curaçao, gehandhaafd moet blijven. Schotte is in 2018 wegens onder meer ambtelijke corruptie en witwassen veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en kreeg daarnaast een ontnemingsmaatregel opgelegd van bijna 2 miljoen Antilliaanse guldens (circa 900.000 euro).