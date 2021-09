Limburgs ziekenhuis: zorg loopt vast, versoepel niet verder

De „turbomotor” in de ziekenhuizen loopt vast, reguliere zorg moet worden afgeschaald en aan inhaalzorg komen de ziekenhuizen niet meer toe, waarschuwt het Limburgse ziekenhuis Zuyderland. Het ziekenhuis met vestigingen in Heerlen en Sittard roept de demissionaire regering op de coronamaatregelen daarom niet verder te versoepelen, meer drang op vaccinatie te zetten en ziekenhuizen te helpen bij het beter belonen van het personeel om verdere uitstroom van zorgmedewerkers te voorkomen. Want de zorgmedewerkers zijn „teleurgesteld en moe”.