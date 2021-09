Staatsbosbeheer mag dieren in Oostvaardersplassen laten grazen

Staatsbosbeheer mag edelherten, heckrunderen en konikpaarden in natuurgebied de Oostvaardersplassen in Flevoland laten grazen. De dieren leven in het wild en kiezen zelf waar ze gaan grazen. Ze hebben voldoende voedsel, water en schuilmogelijkheden. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hoeft niet handhavend op te treden tegen de natuurbeheerder, oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).