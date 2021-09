Merkel promoot eigen partij in mogelijk laatste speech Bondsdag

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft tijdens haar mogelijk laatste toespraak in de Duitse bondsdag geprobeerd Duitse kiezers te overtuigen door hen twee keuzes voor te leggen. Ze spreekt van een mogelijke gematigde centrumregering onder leiding van haar partij, of een linkse coalitie die bereid is samen te werken met de uiterst linkse partij Die Linke. De partij van Merkel staat achter op haar huidige coalitiepartner, de sociaaldemocratische SPD, in de huidige peilingen en Merkel doet haar best om te zorgen dat kiezers alsnog voor haar conservatieve partij CDU/CSU stemmen.