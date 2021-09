Nog miljoenen over voor door corona getroffen zorgmedewerkers

De Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) heeft nog 5,8 miljoen euro in het fonds voor zorgmedewerkers die door corona op de ic zijn beland en voor de nabestaanden van zorgmedewerkers die aan het virus zijn bezweken. Volgens een woordvoerster moeten er nog tientallen mensen zijn die in aanmerking komen voor een bijdrage. Gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geven daar volgens haar alle aanleiding toe.