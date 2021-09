Andrea Constand, een van de vrouwen die Bill Cosby aanklaagde wegens seksueel misbruik, reageert dinsdag in een interview met NBC News voor het eerst op de vrijlating van de 83-jarige komiek twee maanden geleden. Cosby mocht de gevangenis verlaten, nadat de hoogste rechter in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn veroordeling nietig had verklaard.