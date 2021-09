Luchtvaartmaatschappij KLM heeft geen concrete plannen om over te stappen op enkel vegetarische maaltijden voor passagiers in de economyclass op lange vluchten. Dat zegt het bedrijf na een bericht erover in De Telegraaf. Een woordvoerder van KLM laat weten dat de keuze van de reizigers bij de catering onveranderd blijft.