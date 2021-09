Nederland blijft Syrische vluchtelingen opvangen

Het is nog zo slecht gesteld met de mensenrechtensituatie in Syrië dat asielzoekers uit dat land in Nederland in aanmerking blijven komen voor een vluchtelingenstatus. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielbeleid) dat het kabinetsbeleid op dit punt ongewijzigd blijft. Het land is al meer dan tien jaar verwikkeld in een gewelddadig conflict waarbij de Syrische regering de bevolking terroriseert en vecht met strijdgroepen, die elkaar onderling ook bestrijden.