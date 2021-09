Veroordeelde overvallers hoeven in de toekomst niet langer standaard een enkelband om als de reclassering dat niet nodig vindt. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft besloten te stoppen met het standaard onder verscherpt toezicht stellen van overvallers omdat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat dit waarschijnlijk geen zin heeft. In plaats daarvan wordt per persoon bekeken welke begeleiding passend is.