De kans dat een verdachte een valse bekentenis aflegt wordt groter als hem een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld. Die beloning kan een reden voor iemand zijn een misdrijf te bekennen zonder het gedaan te hebben. Dit zei rechtspsycholoog Eric Rassin maandag bij het gerechtshof in Den Haag, dat zich in hoger beroep buigt over de moordzaak van Heidy Goedhart.