Algoritme herkent botbreuken die specialist met blote oog mist

Radiologen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg krijgen hulp van kunstmatige intelligentie om te bepalen of een patiënt iets heeft gebroken. Uit tests is gebleken dat het computerprogramma BoneView uitstekend in staat is om botbreuken te vinden op röntgenfoto’s. Het algoritme ontdekte tijdens de testfase, waarin het zeshonderd recente foto’s analyseerde, zelfs zeven breuken die door professionals niet waren opgemerkt.