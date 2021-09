Het is de week van 9/11, voor de twintigste keer. Wat kun je dan beter doen dan terug te blikken op de verhouding tussen West en Oost? Ik weet het, er zijn intussen bosjes volwassenen die 11 september 2001 nooit bewust hebben beleefd – of überhaupt niet hebben meegemaakt omdat ze nog niet geboren waren. Maar voor honderdduizenden anderen was die dag een kantelmoment.