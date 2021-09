Stónden al die laatjes open? Zoon appt een foto van onze woonkamer. Er is iets vreemds aan de hand, vindt hij. Want als we weggaan, zorgen we er altijd voor dat het huis er een beetje netjes uitziet. Ik heb zelfs de neiging om voor vertrek nog even te zuigen en met een nat doekje over de vensterbanken te gaan. Gewoon omdat het zo fijn thuiskomen is, in een opgeruimd en schoon huis.