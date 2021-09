Een man die zondag zwaargewond raakte bij een aanvaring tussen twee motorboten op de Maas bij Roermond, is maandag aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 20-jarige man uit de gemeente Maasgouw, aldus een woordvoerder van de politie. Een andere zwaargewonde, een vrouw, ligt in het ziekenhuis in Roermond.