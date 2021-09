Jonge Akademie: universiteiten moeten beter zorgen voor vakanties

Universitair bestuur zou beter moeten zorgen voor onderwijsvrije periodes, stelt de Jonge Akademie. Doordat tentamens en deadlines vlak voor of na een vakantie staan ingepland, blijven die vakanties in de praktijk vaak studieweken. „Hierdoor ontstaat een vrijwel ononderbroken onderwijsjaar met weinig of geen pauzes tussen eind augustus en juli”, aldus de Jonge Akademie, een zelfstandig onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).