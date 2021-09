Overlevingskans van kinderen met kanker sterk gestegen

De overlevingskans van Nederlandse kinderen die kanker krijgen is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Van de kinderen die in de jaren 90 door de ziekte werden getroffen, overleed nog 28 procent binnen vijf jaar. Dankzij betere behandelingen en diagnoses is dit percentage gedaald tot 19 procent in de jaren tussen 2010 en 2015, becijferen onderzoekers van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).