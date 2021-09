Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, gaat weer verklaren. In mei staakte B. zijn medewerking aan het proces voorlopig, vanwege problemen rond de veiligheid van zijn gezin. „De advocaten van de kroongetuige hebben de rechtbank laten weten dat er geen belemmeringen meer zijn om zijn verhoren te hervatten’, zo bevestigt een woordvoerder van de rechtbank maandag berichtgeving in het AD.