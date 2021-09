Reizigersvereniging Rover roept mensen die met het openbaar vervoer reizen op om in de maand september door te geven hoe druk het is in de trein. Traditioneel is deze maand de drukste van het jaar, maar vanwege de geldende coronamaatregelen heeft Rover „geen idee wat ons te wachten staat”, aldus directeur Freek Bos.