Vliegtuigen en helikopters van Defensie kunnen de komende twee weken hoor- en zichtbaar zijn in de buurt van de militaire oefenterreinen Marnewaard (Friesland) en Deelen (op de Veluwe). In die omgeving is maandag de internationale NAVO-oefening Falcon Leap begonnen, georganiseerd door de 11 Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen. Voor de oefening moeten de toestellen laag op droppingsterreinen aanvliegen, aldus Defensie.