LTO: slecht plan om boeren wegens stikstofuitstoot te onteigenen

Het is een slecht plan om boeren te onteigenen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Dat zegt land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland in reactie op ingrijpende plannen van het demissionaire kabinet. Haagse bronnen bevestigden na berichtgeving in NRC dat er plannen zijn doorgerekend om de productierechten van boeren en landbouwgrond op te kopen. Bij die laatste optie kunnen boeren worden gedwongen hun grond te verkopen aan de overheid.