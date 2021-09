WWF: plasticprobleem vormt ook groeiend gevaar voor het klimaat

Plastic bedreigt niet alleen het leven in de oceanen, het draagt ook in toenemende mate bij aan klimaatverandering, waarschuwt het Wereld Natuur Fonds (WWF) in een rapport. Als niet wordt ingegrepen, zal de hoeveelheid plastic die de oceanen vervuilt volgens de natuurorganisatie bijna verdrievoudigen, van ruim 11 miljoen ton per jaar nu tot 29 miljoen ton per jaar in 2040. „De plasticcrisis neemt ongekende vormen aan en de huidige aanpak van het probleem faalt”, concludeert het WWF.