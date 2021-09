Natuurliefhebbers passen straatnamen aan

In tal van gemeenten zijn in het afgelopen weekeinde straatnamen veranderd om aandacht te vragen voor de crisis in de natuur. Straten genoemd naar een kwetsbare dieren- of plantensoort werden aangepast met het bordje ’weg’, zodat bijvoorbeeld de Wielewaalstraat in Arnhem Wielewaalweg werd en de Lathyruslaan in Leiden de Lathyrusweg. Aan de actie deden meer dan driehonderd vrijwilligers van Greenpeace en andere natuurorganisaties mee, onder meer in Gouda, Voorschoten, West-Friesland, Hilversum, Deventer en Utrecht.