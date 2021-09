Nederlandse bedrijven zijn over het algemeen positiever over de mogelijkheid om personeel zowel thuis als op kantoor aan het werk te zetten in vergelijking met ondernemingen in andere landen. Dat komt naar voren uit een studie van advies- en accountantsorganisatie KPMG onder ruim 1300 topbestuurders van bedrijven in meerdere landen, onder wie 100 Nederlandse bestuurders van vooral grotere bedrijven.