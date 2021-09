Hof buigt zich over Mr. Big-methode in moordzaak Heidy Goedhart

Het gerechtshof in Den Haag trekt deze week drie dagen uit voor de nieuwe behandeling van de zaak van Wim S. (45) uit Kaatsheuvel. Hij werd in 2018 door het hof in Den Bosch in hoger beroep veroordeeld tot twintig jaar cel voor de moord op zijn partner Heidy Goedhart. De rechtszaak moet overnieuw van de Hoge Raad, die veel kritiek had op de manier waarop de politie de verdachte tijdens een undercoveroperatie een bekentenis heeft ontlokt. Die methode staat bekend als de Mr. Big-methode.