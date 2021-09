De rechtbank in Den Bosch doet maandag uitspraak in de omvangrijke strafzaak rond de veronderstelde Brabantse drugs- en wapenhandelaar Martien R. Volgens het Openbaar Ministerie is R. „de onbetwiste leider” van de criminele organisatie geweest die in november 2019 werd opgerold tijdens de grootscheepse politieactie Operatie Alfa. Het OM eiste begin juli de maximale celstraf van zestien jaar tegen hoofdverdachte R.