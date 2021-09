Het noodweer dat de oostkust van de Verenigde Staten vorige week teisterde heeft aan zeker 75 mensen het leven gekost. De orkaan Ida kwam vorige week zondag in de zuidelijke staat Louisiana aan land. Daar vielen 13 doden en zitten nog altijd 600.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. De meeste slachtoffers vielen echter in de dagen daarna, toen de uitlopers van Ida over het noordoosten trokken.