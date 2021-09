Meer dan 20.000 demonstranten trokken zondagmiddag in een grote optocht door het centrum van Amsterdam om te betogen tegen de coronamaatregelen, stelt de gemeente. De tocht begon om 12.00 uur op de Dam om daar via de Rozengracht, Marnixstraat. Leidseplein en Utrechtsestraat rond enkele uren later ook weer te eindigen. De tocht is rustig verlopen.