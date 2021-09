De Zuid-Afrikaanse ex-president Jacob Zuma hoeft de rest van zijn straf vanwege zijn slechte gezondheid niet in de gevangenis uit te zitten. De gevangenisautoriteiten lieten vorige maand weten dat de 79-jarige Zuma was geopereerd en er meer operaties nodig zijn, zonder details te geven. Hij verblijft nog in het ziekenhuis.