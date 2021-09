Een groep militairen heeft zondag een staatsgreep gepleegd in het West-Afrikaanse Guinee. Commando’s hebben president Alpha Condé (83) gevangengenomen, is te zien op video’s die op sociale media zijn verspreid. De coupplegers zeggen dat de regering is ontbonden, de grenzen zijn gesloten en de grondwet is opgeschort, hoewel de regering stelt dat de aanval op het presidentieel paleis is afgeslagen.