Het minimumloon in Spanje wordt dit jaar nog verhoogd. Dat zei economieminister Nadia Calviño zondag in een televisie-interview met persbureau Bloomberg, nadat premier Pedro Sánchez het eerder deze week al aankondigde. Met het verhogen van het huidige minimumloon van 950 euro per maand hoopt de premier de koopkracht van werknemers te beschermen nu de economie aantrekt en levensonderhoud duurder wordt.