In Duitsland zijn er vergevorderde plannen om lithium te gaan winnen uit de diepe ondergrond tussen Karlsruhe en Basel. Nederlandse drinkwaterbedrijven houden die plannen scherp in de gaten, want de lithiumwinning mag niet leiden tot hogere concentraties van het metaal in het water van de Rijn. In Nederland drinken ongeveer vijf miljoen mensen water uit de kraan dat is gemaakt van Rijnwater.