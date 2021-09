De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend met winsten de handel uit gegaan. Beleggers reageerden onder andere op een tegenvallend banenrapport van loonstrookverwerker ADP, wat wees op een vertraging in het herstel van de arbeidsmarkt. Beleggers grepen de onzekerheid aan om in zogeheten defensieve aandelen te stappen.