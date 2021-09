Ex-redder van Joe Biden in Afghanistan ondergedoken

Een Afghaanse voormalige tolk van de Amerikaanse strijdkrachten die in 2008 toenmalig senator Joe Biden heeft helpen redden, is met zijn gezin ondergedoken uit angst voor de nieuwe machthebbers in Kabul. De man, die uit veiligheidsoverwegingen enkel Mohammed wordt genoemd, heeft naar eigen zeggen vergeefs om hulp van Biden gevraagd, die hij uit een afgelegen streek tijdens een sneeuwstorm heeft gered, bericht The Wall Street Journal (WSJ).