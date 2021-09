In juli en augustus zijn ruim 2,8 miljoen afspraken gemaakt voor een gratis corona-reistest, laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat woensdag weten. Daarvan werden 2,55 miljoen afspraken gemaakt bij een commerciële testlocatie via testenvoorjereis.nl, de overige afspraken waren in de zomermaanden bij de GGD. De komende maand voeren de GGD’s geen gratis reistesten meer uit.