In politiek Limburg wordt verrast en deels zelfs onaangenaam verrast gereageerd op het nieuws dat Johan Remkes informateur wil worden in Den Haag. Voorzitter Harold Schroeder van het CDA Limburg zei te hopen „dat Remkes zich bewust is van de belangrijke taak die hij in Limburg heeft. Ik ga ervan uit dat hij die netjes afmaakt. Dat is een flinke opgave.”