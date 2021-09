De vraag naar vliegtickets is in de belangrijke zomermaand juli wat aangetrokken ten opzichte van een maand eerder, maar ligt nog altijd ver onder het niveau van voor de coronacrisis. Volgens de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA was de vraag naar vliegreizen ruim 53 procent lager dan in juni 2019. Een maand eerder lag het aantal reizigers nog 60 procent onder het niveau van voor de crisis.